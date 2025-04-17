Ответил за всех русских: Уничтожен сооснователь "Правого сектора"*, руки которого были по локоть в крови

Поддубный: Под Белгородом ликвидирован сооснователь "Правого сектора"* Малкович Военный корреспондент Евгений Поддубный узнал, что под Белгородом ликвидировали одного из основателей "Правого сектора"* Малковича.
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