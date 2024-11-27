Член Сената Соединённых Штатов Америки Майк Ли обратился к конгрессменам с призывом отказать главе государства Джо Байдену, который ранее попросил выделить больше финансов для снабжения Вооружённых сил киевского режима до завершения года.
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