Киев заявил о разрушении 40% энергоструктуры, после 65% начнется неуправляемый коллапс

На сайте президента Украины Владимира Зеленского сообщили о том, что более 40% энергетической инфраструктуры повреждено или выведено из строя ударами российских крылатых ракет «Искандер» и дронов-камикадзе «Герань-2».
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