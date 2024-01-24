14 странных супергеройских фильмов, персонажи которых резко отличаются от того, к чему мы привыкли

Предлагаю вам рассмотреть несколько вопиюще странных супергеройских фильмов, где и герои странные, и злодеи, и вообще всё происходящее идёт совсем уж не по привычному нам канону, заданному «Железными людьми» и «Тёмными рыцарями».
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