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Белый дом: Нужно обеспечить поставки Украине военной помощи «для продолжения наступления»

Белый дом: Нужно обеспечить поставки Украине военной помощи «для продолжения наступления»

Власти США намерены обеспечить поставки Украине военной помощи, «необходимой для продолжения наступления», заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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