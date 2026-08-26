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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мемориал Ромазана. «Амур» сыграет с «Ладой», «Металлург» против «Трактора»

В Магнитогорске продолжается Мемориал Ивана Ромазана. Матчи турнира показывает Okko. Мемориал Ромазана «Амур» – «Лада» – 13:00 « Металлург » – «Трактор» – 17:00 Положение команд:  «Салават Юлаев» – 2 очка (1 игра) , «Металлург» – 2 (1), « Амур » – 1 (1), «Лада» – 0 (0),  « Трактор » – 0 (1).

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