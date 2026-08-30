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Мировое обозрение

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«67, пап»: Школьник перевёл родителю 4,6 млн рублей с мемной подписью

«67, пап»: Школьник перевёл родителю 4,6 млн рублей с мемной подписью

4,6 миллиона рублей от школьника родителю. Подпись в платёжке — «67». Это не афера и не ошибка. Крупнейший перевод от ребёнка взрослому за первое полугодие 2026 года, по данным обезличенных транзакций РБК.

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