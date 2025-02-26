В Индонезии появится центр исследований и разработок Apple

Индонезия станет первой страной в Азии и второй страной за пределами Соединенных Штатов, в которой появится центр исследований и разработок Apple, 26 февраля приводит слова министра промышленности Агуса Гумиванга Картасасмиты агентство ANTARA.
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