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Царьград

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Россельхозбанк вложил 1 трлн рублей в экономику Дальнего Востока

Россельхозбанк вложил 1 трлн рублей в экономику Дальнего Востока

Председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов сообщил, что банк инвестировал более 1 трлн рублей в экономику Дальнего Востока, из которых 740 млрд направлено в агропромышленный комплекс.

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