Россельхозбанк вложил 1 трлн рублей в экономику Дальнего Востока

Председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов сообщил, что банк инвестировал более 1 трлн рублей в экономику Дальнего Востока, из которых 740 млрд направлено в агропромышленный комплекс.
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