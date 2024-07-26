Московского дворника вышлют из России за пропаганду ЛГБТ

Пресненский районный суд Москвы принял решение об аресте и выдворении из страны дворника, обвиняемого в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).
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