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Московского дворника вышлют из России за пропаганду ЛГБТ

Московского дворника вышлют из России за пропаганду ЛГБТ

Пресненский районный суд Москвы принял решение об аресте и выдворении из страны дворника, обвиняемого в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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