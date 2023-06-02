Более 100 презентаций книг состоится в Москве в рамках фестиваля «Красная площадь»

Встречи с авторами, выступления артистов и больше 100 презентаций книг пройдут на стендах Москвы во время фестиваля «Красная площадь», который будет длиться до 6 июня.
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