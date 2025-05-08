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Более 40 авторов лучших открыток к 9 Мая наградили в музее на Поклонной горе

Более 40 авторов лучших открыток к 9 Мая наградили в музее на Поклонной горе

8 мая в Музее Победы наградили победителей Международного конкурса рисунков «Открытка Победы». Конкурс, приуроченный к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, провели Музей Победы и государственный фонд «Защитники Отечества».

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