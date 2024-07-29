Синоптик Позднякова: в Москве на этой неделе пройдут сильные дожди с грозами

На этой неделе погоду в Москве формирует область пониженного атмосферного давления. Близость циклона приведет к сильным дождям и грозам, рассказала рассказала RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
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