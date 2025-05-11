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**Новая статья: Почему современные полупроводники недостаточно хороши для ИИ?...

Новая статья: Почему современные полупроводники недостаточно хороши для ИИ?Что сдерживает развитие искусственного интеллекта сегодня сильнее всего — нехватка мощных процессоров, ядерных реакторов при каждом дата-центре, петабайтов высококачественных данных для тренировки? Множество экспертов уверены, что есть куда более серьёзная загвоздка — несоответствие темпов развития вовлечённых в обучение и инференс ИИ полупроводниковой логики и памяти источник#Множество.

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