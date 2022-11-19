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Чемпионат Греции. АЕК против «Ионикоса», «Олимпиакос» сыграет с «Колоссосом»

В субботу, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча. АЕК примет «Ионикос», «Олимпиакос» дома сыграет с «Колоссосом».

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