Глава Крыма уволил руководителя «Крымэнерго» из‑за жалоб на поборы и необоснованные штрафы

Генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Максим Шклярский покидает свой пост. Он подал соответствующее заявление после критики со стороны главы Республики Крым Сергея Аксенова.
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