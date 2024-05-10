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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Черных об игроках из КХЛ на ЧМ: «Спорт всегда был вне политики. Плохо, когда не допускают из-за бредовых предрассудков»

Ранее стало известно, что 34-летний форвард «Автомобилиста» сыграет на чемпионате мира-2024 в Чехии.  – Если Стефан хочет сыграть за сборную, то это его право.

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