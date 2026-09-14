"Люблю тебя, детка". Джастин Бибер поздравил жену с годовщиной свадьбы

32-летний Джастин Бибер поздравил 29-летнюю жену Хейли с годовщиной свадьбы: 13 сентября пара отметила восемь лет со дня бракосочетания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Я была бессильна...
- "Я не тень своей ...
- "Острое ощущение ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым