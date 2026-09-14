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"Люблю тебя, детка". Джастин Бибер поздравил жену с годовщиной свадьбы

"Люблю тебя, детка". Джастин Бибер поздравил жену с годовщиной свадьбы

32-летний Джастин Бибер поздравил 29-летнюю жену Хейли с годовщиной свадьбы: 13 сентября пара отметила восемь лет со дня бракосочетания.

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