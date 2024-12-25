ЦБ и Росфинмониторинг запускают платформу для выявления подозрительных операций Татьяна СергееваЦентральный банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает новую платформу, которая поможет выявлять дропов — людей, карты которых используются для сомнительных финансовых операций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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