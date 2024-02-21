«”Стражи галактики”, но в шкуре Borderlands»: первый трейлер фильма «Бордерлендс» вызвал неоднозначную реакцию фанатовСпустя семь месяцев после получения даты премьеры комедийный кинобоевик «Бордерлендс» (Borderlands) по мотивам одноимённой серии шутеров от Gearbox обзавёлся ещё и первым полноценным трейлером.
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