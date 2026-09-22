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Синоптик Тишковец: температура в Москве опустится до +16 градусов 24–25 сентября

Синоптик Тишковец: температура в Москве опустится до +16 градусов 24–25 сентября

Максимальное похолодание в Москве ожидают 24 и 25 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ИС «Вести» .

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