Зимнее поле боя: Abrams или Bradley будут жечь с воздуха по новой «технологии»

Россия приготовила для натовской бронетехники «Корнет-Д» и другие типы ракет Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Россия и Украина обменялись крупнейшими с начала СВО ударами барражирующих боеприпасов.
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