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Мёрзнут и немеют кисти рук: к массажисту или к неврологу?

Мёрзнут и немеют кисти рук: к массажисту или к неврологу?

Зимой мы списываем холод в пальцах на мороз, а дискомфорт за компьютером - на усталость. Но что делать, если перчатки и разминка не помогают, а онемение становится постоянным спутником? Разбираемся, где грань между обычным переутомлением и серьёзным неврологическим сбоем, и к кому спешить - к массажисту или к неврологу.

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