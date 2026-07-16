Мёрзнут и немеют кисти рук: к массажисту или к неврологу?

Зимой мы списываем холод в пальцах на мороз, а дискомфорт за компьютером - на усталость. Но что делать, если перчатки и разминка не помогают, а онемение становится постоянным спутником? Разбираемся, где грань между обычным переутомлением и серьёзным неврологическим сбоем, и к кому спешить - к массажисту или к неврологу.
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