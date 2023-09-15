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Гендиректор президентского фонда о грантах: «Пока нельзя сказать, поддержим ли заявку Плющенко. Побеждает тот, кто разобрался»

– Евгений Плющенко оформлял заявку в Президентский фонд культурных инициатив на 25 миллионов рублей на шоу, которое он планирует презентовать в марте 2024 года.

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