Berg PRESS

562 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Rudi
    Кто это предложение услышит?Россия может оста...
  • W357 Ц753W357
    Если Сшп проиграют а они проиграют то они лишатся своей гегемонии в мире , поэтому они пойдут на любые провокации .Закусив удила
  • Meerflieger
    Герман, а в поиске фотку Ту-22М3 слабО было запустить?Срок ультиматума ...

Захарова: США не имеют правовых основ и фактов для признания России спонсором терроризма

Maksim Konstantinov/Global Look Press Заявление Вашингтона о том, что Москва может быть признана страной, спонсирующей терроризм, носит пропагандистский характер.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх