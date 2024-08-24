Польшу раздирают противоречия: всё чаще раздаются голоса здравого смысла, которые говорят о том, что переть на ядерную Россию, на которую даже Америка переть боится, и шлёт вместо себя вассалом – это полное безумие.
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