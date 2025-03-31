Как секс помешал карьере

ВераВерная Ну тут давать советы-только время терять. Начальник так и будет держать тебя на крючке, обещать и ничего не делать. Зачем ему тебя повышать, ему как раз ты нужна в койке в зависимом состоянии. Лучше стараться будешь. Карьеру в другом месте строить надо. Рассчитывая на свои профессиональные качества. Увольняйся. А "неожиданно хорошо" ищи в другом месте.

Татьяна Хлусова А не могли бы Вы указать, где Вы там (в тексте у автора) обнаружили неграмотность? Я такие вещи вижу всегда, но я её там не увидела.