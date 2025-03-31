Работаю на крупном предприятии. У меня есть начальник, который, скажем так, не совсем мой тип. Не то чтобы он был ужасен, но и не притягателен.
Как секс помешал карьере
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Ну тут давать советы-только время терять. Начальник так и будет держать тебя на крючке, обещать и ничего не делать. Зачем ему тебя повышать, ему как раз ты нужна в койке в зависимом состоянии. Лучше стараться будешь. Карьеру в другом месте строить надо. Рассчитывая на свои профессиональные качества. Увольняйся. А "неожиданно хорошо" ищи в другом месте.
Ответить
15 час.
Татьяна Хлусова
А не могли бы Вы указать, где Вы там (в тексте у автора) обнаружили неграмотность? Я такие вещи вижу всегда, но я её там не увидела.
Ответить
1 час.
Татьяна Хлусова
Безусловно, увольняться (и желательно предварительно найдя хороший вариант, и чтобы начальник об этом не знал). Он, видимо, из тех мужчин, которые считают, что настолько великолепны, что платить за это дело должны им, а не они ))
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии