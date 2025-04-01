Юрист напомнил о запрете на приём в школы детей без знания русского языка

Генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с RT напомнил, что в России с 1 апреля вступает в силу запрет, ограничивающий приём в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.
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