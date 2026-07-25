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Татар-информ

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РБК: Селлеры попросили ЦБ наладить механизм страхования товаров на маркетплейсах

РБК: Селлеры попросили ЦБ наладить механизм страхования товаров на маркетплейсах

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) попросила Банк России и Министерство финансов РФ разработать «жизнеспособную модель» страховой защиты работающих на маркетплейсах селлеров, в том числе от ударов беспилотников.

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