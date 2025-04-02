🛠 В Симферопольском районе капитально ремонтируют Красновский сельский клуб К работам приступили в конце декабря.
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🛠 В Симферопольском районе капитально ремонтируют Красновский сельский клуб К работам приступили в конце декабря.