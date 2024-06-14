Свадьба со стрельбой у Кремля, пуля для подростка, избиение 12-летней девочки, врачи-убийцы. Чем бородачи отметились на этой неделе

олег юдин

В стране бардак. Народ слишком передоверился своим власть придержащим или просто инертен. Все ждет, что за него заступится какой то дядя. А оно этому дяде надо? Он имеет свои откаты от всей той сволочи, что приперла суда в Россию. А от народа России имеет зарплату и ему неплохо. Эти люди без роду, без племени, не только портят все стадо, но и у приезжих папуасов укрепляют чувство, что им всё можно. Будет наш народ в основной своей массе, нечленораздельно и испуганно блеять перед чабанами приехавшими с других стран, быть нам битыми, оплеванными и униженными.