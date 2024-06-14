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Свадьба со стрельбой у Кремля, пуля для подростка, избиение 12-летней девочки, врачи-убийцы. Чем бородачи отметились на этой неделе

Свадьба со стрельбой у Кремля, пуля для подростка, избиение 12-летней девочки, врачи-убийцы. Чем бородачи отметились на этой неделе

Интересная жизнь с Vera Star Фото: az.sputniknews.ru За последнюю неделю участились случаи правонарушений и преступлений с участием выходцев из бывших советских республик, которых некоторые представители власти с завидным упорством продолжают завозить в Россию целыми эшелонами.

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Комментарии
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олег юдин
В стране бардак. Народ слишком передоверился своим  власть придержащим или просто инертен. Все ждет, что за него заступится какой то дядя. А оно этому дяде надо? Он имеет свои откаты от всей той сволочи, что приперла суда в Россию. А от народа России имеет зарплату и ему неплохо. Эти люди без роду, без племени, не только портят все стадо, но и у приезжих папуасов укрепляют чувство, что им всё можно. Будет наш народ в основной своей массе, нечленораздельно и испуганно блеять перед чабанами приехавшими  с других стран, быть нам битыми, оплеванными и униженными.
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6 час.
Велес Rus
АУ... Колокольцев, ты где? Или тебе НАС_Рать?
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6 час.
Бендер Задунайский
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3 час.

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