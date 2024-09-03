«Доктор Питер»: Время приема препаратов от гипертонии не влияет на эффективность

Ученые развеяли миф о том, что принимать лекарства от высокого давления следует по вечерам. Соответствующую работу исследователи представили на конгрессе Европейского общества кардиологов-2024 в Великобритании, передает Доктор Питер.
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