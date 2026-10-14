Авербух: Трусова — главный фаворит чемпионата России по фигурному катанию

Фото: fsrussia.ru Серебряный призер Олимпиады-2002 и чемпион мира 2002 года в танцах на льду, а ныне известный хореограф и постановщик Илья Авербух считает Александру Трусову (Игнатову) главной претенденткой на победу в чемпионате России.