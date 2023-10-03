Пугачева потеряла своего сына

Тема прерывания беременности всегда носила скептический характер у населения. Кто-то считает, что это отличный способ для того, чтобы избежать нежелательного родительства и завести детей только тогда, когда человек действительно готов к созданию семьи, а кто-то, мягко говоря, называет медицинское вмешательство кощунством и деянием в жизнь человека.
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