Центр медико-психологической реабилитации во Фрунзенском районе будет помогать участникам СВО

Его строительство завершится во втором квартале следующего года Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил строящееся здание нового Центра медико-психологической реабилитации на Софийской улице в ходе рабочего объезда социально значимых объектов Фрунзенского района.
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