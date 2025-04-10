Физики сломали реальность? Первый в истории «квантовый дождь» пролился в лаборатории

Вы когда-нибудь задумывались, почему тонкая струйка воды из крана не льется вечно, а распадается на отдельные капли? А теперь представьте то же самое явление, но происходящее не с водой, а с… облачком газа, охлажденным до температур, от которых стынет кровь в жилах! Да, это не шутка — физики только что стали свидетелями первого в истории «квантового дождя».