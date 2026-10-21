Качество работ заставило его подать иск Смоленский областной суд удовлетворил иск жителя Серебрянки о том, чтобы признать преждевременным окончание исполнительного производства об обустройстве подъездных путей в поселок.
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