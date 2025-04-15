Почему Ирина Алфёрова считала свою красоту наказанием

Эту актрису называли одной из первых советских красавиц. Но сама Ирина Алфёрова считала красоту своим наказанием, ей казалось, что из-за внешности окружающие не видят её внутреннего мира и недооценивают талант.
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