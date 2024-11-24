Воспитанники детсада «Росинка» поздравили петербурженок с Днём Матери

Видео с пожеланиями детей опубликовал губернатор Александр Беглов Губернатор Петербурга Александр Беглов опубликовал в своём телеграм-канале видео-поздравление с Днём матери от воспитанников детсада «Росинка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии