Иран открывает для России «зерновую сделку-2»

Предложение Тегерана по созданию транспортного коридора для России нервирует Запад, и бесит Зеленского Павел Еськов Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС Материал комментируют: Максим Чирков Тегеран предложил Москве использовать иранскую территорию в качестве безопасного коридора для экспорта российского зерна в третьи страны.