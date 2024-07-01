Глава МИД ФРГ: Помощь Украине – это не «благотворительный жест», а скорее «инвестиции»

Выступая на конференции, посвященной Стратегии национальной безопасности Германии, Анналена Бербок подчеркнула, что страна стремится защищать «каждый квадратный сантиметр» Европы, подчеркнув, что поддержка Украины имеет решающее значение для этого.
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