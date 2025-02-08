«Либо идем дальше, либо все»: почему супруга Дмитрия Колдуна заставила его жениться

Жена Дмитрия Колдуна призналась, что они поженились благодаря ей. Супруга артиста не стала скрывать, что он долгое время не делал ей предложения руки и сердца, из-за чего самостоятельное решила отвезти его в ЗАГС.
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