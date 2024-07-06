Обнаружена полоса ранее незадокументированных берлог белых медведей

Исследователи обнаружили большое количество ранее незадокументированных берлог к северу от Черчилля, штат Мэн, — более чем на 100 километров севернее, чем любые другие задокументированные берлоги белых медведей, сообщает «phys.
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