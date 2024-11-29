Повергли в бегство. Русские пилоты ВКС заставили украинских боевиков покинуть Курскую область

Удар по скоплениям подразделений ВСУ в русском приграничье нанесли авиационными бомбами ФАБ-500.В главном военном ведомстве нашей страны рассказали о том, как боевой экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по скоплению военной техники и живой силе противника в приграничном районе Курской области.