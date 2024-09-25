Украинец пытался вывезти из России в Латвию 19 старинных монет. Покинуть страну он пытался пешим ходом через пункт пропуска «Бурачки».
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Украинец пытался вывезти из России в Латвию 19 старинных монет. Покинуть страну он пытался пешим ходом через пункт пропуска «Бурачки».