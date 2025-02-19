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В Староминском районе новый глава

В Староминском районе новый глава

Новый глава родился в марте 1988 года (36 лет) в станице Староминской. С 2012 по 2018 трудился в администрации Староминского сельского поселения, после занимал пост заместителя главы района по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры.

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