В Староминском районе новый глава

Новый глава родился в марте 1988 года (36 лет) в станице Староминской. С 2012 по 2018 трудился в администрации Староминского сельского поселения, после занимал пост заместителя главы района по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры.
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