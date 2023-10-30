В самарском поселке Управленческий реконструируют ливневку

Об этом стало известно из постановления, которое было подписано главой Самары.Так, согласно содержанию документа, для целей проведения мероприятий по реконструкции дождевой канализации, а также выполнению работ по строительству очистных сооружений “Коптев овраг”, из состава Самарского лесничества будут выведены земельные участки общей площадью 0,65 га.