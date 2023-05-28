«Америка не допустит военного блока во главе с РФ у собственных границ» Вчера

В МИД России ответили на ультиматум США — 14K прочитали Соединенные Штаты раздувают новый дипломатический скандал, заглавное слово в котором — Россия.
Популярные статьи
- “Надеемся, что Вы и дальше будете нас радовать”. Пригожин сделал самое необычное обращение к Шойгу и поразил общественность
- А вы как думали, народ на вас всю жизнь горбатится будет?: Генерал Гурулёв предложил выполнить свой долг на фронте чиновникам и депутатам
- "Давайте сначала на фронт, а потом уж и за российским паспортом" - предложение Бастрыкина пришлось не по душе мигрантам
Свежие комментарии