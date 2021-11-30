Последний день монархии завершился на Барбадосе. Четыре века там правила корона. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Барбадос официально лишил Елизавету II титула своей королевы Сегодня самый процветающий карибский остров лишил Елизавету II титула своей королевы.
Последний день монархии завершился на Барбадосе. Четыре века там правила корона. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Барбадос официально лишил Елизавету II титула своей королевы Сегодня самый процветающий карибский остров лишил Елизавету II титула своей королевы.
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