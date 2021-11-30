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Барбадос официально лишил Елизавету II титула своей королевы

Барбадос официально лишил Елизавету II титула своей королевы

Последний день монархии завершился на Барбадосе. Четыре века там правила корона.  СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Барбадос официально лишил Елизавету II титула своей королевы Сегодня самый процветающий карибский остров лишил Елизавету II титула своей королевы.

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