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Совет по дому

191 подписчик

Сколько не готовь — всегда мало! Варю помидоры 5 минут и получаю настоящий деликатес с ароматом чеснока и укропа

Сколько не готовь — всегда мало! Варю помидоры 5 минут и получаю настоящий деликатес с ароматом чеснока и укропа

Закуска из маринованных помидор – это беспроигрышный вариант для любого праздника или мероприятия. Такие помидоры можно подать к мясу, рыбе, другим овощным блюдам.

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